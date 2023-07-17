投信籌碼：投信近一周買超較多的個股是那些？

上週買超較多之個股，合計 9 檔，其中電子股 8 檔、傳產股 1 檔，但此檔傳產股同樣所連結之概念為半導體化工材料，故投信資金仍集中於電子股上。其中投信連兩週加碼為韋橋、達興材、台光電。

整體產業應用來看，其中 AI 概念為台光電、緯穎；另外一檔半導體檢測探針卡之精測，仍為反映取得 AI 大廠之測試探針卡訂單；另外有網通 (啟碁、合勤控)、RFID(韋僑) 則延續上上周資金擴增之新應用族群，顯示 AI、網通、Server 新平台為市場資金持續關注之趨勢。(數據參考來源：豐雲學堂)

近期 AI 概念股火紅，成為當沖短線投資人的熱門族群，根據 7/20 權證小哥即將登場之當沖直播內容，提及當沖者應該要注意的四個面向，分別是想辦法提高勝率、避免長期大賠風險、培養對市場敏銳度增加反應速度、與槓桿的使用時機，提醒投資人當沖雖然快速獲利，確實很有快感，但同時仍有風險，點我看完整預告內容連結。

接下談談為什麼要看籌碼？巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合；股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

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