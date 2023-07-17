鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過7.1億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達7.69%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格30,280.08美元，24小時漲跌幅+0.06%；以太幣(ETH)現報價格1,925.22美元，24小時漲跌幅-0.43%。

亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達7.1億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.1億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅7.69%；Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅6.4%；Hooked Protocol(HOOK)24小時漲幅5.34%。

24小時跌幅：1INCH(1INCH)24小時跌幅26.6%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅20.7%；RAY(RAY)24小時跌幅13.6%。

近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅23.4%；Multichain(MULTI)近一週漲幅23.3%；TROY(TROY)近一週漲幅14.6%。

近一週跌幅：瑞波幣(XRP)近一週跌幅55.7%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅50.1%；1INCH(1INCH)近一週跌幅43.6%。

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