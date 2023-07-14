〈中鋼盤價〉市場信心恢復 剛性回補庫存需求蓄勢待發

中鋼 (2002-TW)8 月內銷盤價止跌，開出平高盤，展望後續需求，中鋼看好，庫存調節已近尾聲，在鋼價走揚下，市場信心也將穩定恢復，剛性補庫需求蓄勢待發。

中鋼表示，鋼鐵需求自第二季低迷以來，已有築底跡象，主要工業國家製造業 PMI 指數雖仍低於 50，但逐月回升。中國大陸當局鬆綁房市政策，並加速推展基建以及積極推動各項振興經濟方案，加上電動車政策支持下，市占率上升並加大出口動能，皆有助提振用鋼需求。

歐美市場雖受俄烏戰爭拖累，但仍有基本鋼需支撐，歐洲鋼鐵協會預計下半年歐盟鋼鐵需求逐漸恢復；台灣國內汽、機車銷售穩健，在 AI 及高效能運算需求增加趨勢下，電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加以政府推動 6800 億公共建設計畫，需求前景並不看淡。

鋼鐵供給方面，在第二季面臨獲利下修的巨大經營挑戰下，國際鋼廠陸續調節產量因應。中國大陸主力鋼廠持續擴大檢修、自律減產。河北唐山地區因環保因素，政府要求對燒結廠實施環保減產 30-50%，至 7 月上旬已有 55 座高爐計畫停產檢修。

中國大陸五月份粗鋼產量降至 9107 萬噸，年減 7.3%，為 2019 年以來同期低點；鋼材社會庫存自四月高點 1467 萬噸下降至 1153 萬噸，減少約 21%，為四年來同期低點。歐洲鋼廠供給也狀況頻傳，ArcelorMittal 南法廠因碳排與工安問題被迫停工、德國 Salzgitter 鋼廠受暴雨影響暫停生產，鋼市供給面持續緊縮。