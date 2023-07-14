〈能源盤後〉美元走疲、石油減產 油價收登4月下旬來最高點

受主要產油國減產、美元疲軟以及今年全球石油需求創紀錄的預期支撐，原油期貨價格周四 (13 日) 攀升至 4 月下旬以來的最高收盤價。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.14 美元或 1.5%，收每桶 76.89 美元，根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨自 4 月 25 日以來最高收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.25 美元或 1.6%，收每桶 81.36 美元，為最近月 Brent 原油期貨自 4 月 24 日以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.68 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.61 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 2.55 美元。

需求估計

國際能源署 (IEA) 周四發布月報， 預估今年全球石油需求將增長 220 萬桶 / 日，總量達到每日 1.021 億桶，創下新紀錄。儘管創新紀錄，但仍較上月預估的需求增長程度下修 22 萬桶 / 日。IEA 預期，明年需求增長將放緩至 110 萬桶 / 日。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，IEA 認為富裕國家的經濟前景「特別嚴峻」，甫發布的中國出口數據 (所有商品的出口總額) 就暗示了這一點，因該數據較去年同期下降 12%，為 2020 年初以來的最大跌幅，這是全球經濟放緩的跡象。

石油輸出國組織 (OPEC) 周四也發布月報，預估今年全球石油需求增長 240 萬桶 / 日，總量達每日 1.02 億桶。全球石油需求增長日均較上月多 10 萬桶，係因中國第二季的需求增加。

針對 2024 年，OPEC 預期需求將較今年增長 220 萬桶 / 日，總量達每日 1.043 億桶。

市場驅動因素

本周驅動油價上漲的因素包括：美國消費者和生產者物價漲幅低於預期，公債殖利率下降導致美元大幅下跌，有助於提振以美元計價的大宗商品價格。

ICE 美元指數周四下降 0.7%，至 99.788，達一年多以來的最低水準。

儘管能源資訊局 (EIA) 周三報告指出，上周美國商業原油庫存增加 590 萬桶，但近期 OPEC+ 供應削減以及俄羅斯出口下降，均有助於支撐全球油價，令瑞銀集團建議投資者維持多頭油價。

瑞銀大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示：「由於 OPEC + 在需求旺盛的夏季削減供應，我們預期石油庫存將有更大幅度的下降，從而支撐油價。」

與此同時，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，新聞報導顯示，在全球市場趨緊的情況下，俄羅斯石油價格已漲逾 G7 訂定的油價上限 (每桶 60 美元)。

「雖然現在有些人淡化油價上限的直接影響，但我們都知道這最終導向短缺。」Flynn 說。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (7/7 止) 美國天然氣供應量增加 490 億立方英呎，令天然氣期貨價格收低。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預計上周美國天然氣供應量增加 540 億立方英呎，但該數據包括 6 月 30 日止的當周庫存的上調。(EIA 將當周庫存總量自 2.877 萬億立方英呎修正為 2.881 萬億立方英呎)

