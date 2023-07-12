〈能源盤後〉市場等待美庫存和通膨數據 原油收漲 Brent登4月來高點

在投資者等待周三公布的美國供應數據和美國 6 月通膨數據之際，原油期貨價格周二 (11 日) 小幅收高，Brent 原油登上 4 月底以來最高水準。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.84 美元或 2.52%，收每桶 74.83 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.71 美元或 2.20%，收每桶 79.40 美元，為 4 月 28 日以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 2.6227 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.582 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.32%，收每百萬 Btu 2.7310 美元。

市場驅動因素

在 OPEC + 成員國近幾周宣布減產後，全球基準 Brent 原油收登 4 月下旬以來最高水準，一些分析師認為，近日的漲勢可能是油價進一步走高的訊號，Brent 原油可能會自 4 月以來首度突破每桶 80 美元關卡。

美國能源資訊局 (EIA) 周二發布月度《短期能源展望》報告，未來 15 個月全球原油庫存將下降，但市場對全球經濟與能源需求疲軟前景的擔憂情緒恐限制石油價格上漲程度。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 周二報告寫道，「儘管增長擔憂揮之不去，但因石油市場仍將緊繃的預期越來越高，正提振原油價格。國際能源署 (IEA) 預期中國和發展中國家的需求強勁，短期原油需求前景應該沒那麼糟糕，因為大家正在度假，今年夏季會有一些旅行量。」

投資者也在期待看到美國原油庫存數據。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周 (7/7 止) 美國原油庫存增加 302.6 萬桶。EIA 將於周三公布供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周 (7/7 止) 美國原油庫存下降 100 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶，而餾分油庫存預計將增加 15 萬桶。

美國 6 月消費者物價指數預計周三發布，這可能會為下回美國聯準會 (Fed) 會議 (7 月 25 日至 26 日舉行) 的結果以及美國經濟前景提供線索。

StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師 Alex Hodes 周二寫道：「雖然 Fed 表示對抗通膨的行動尚未結束，但他們也意識到通膨有降溫跡象，因此投資者相信升息空間可能已經所剩無幾。」

根據《華爾街日報》調查，經濟學家預計，總體通膨年率放緩至 3.1%，核心通膨率 (剔除波動較大的食品和能源價格) 則放緩至年增 5%。

