「周杰倫概念股」巨星傳奇 獲12.99倍認購 明港交所敲鑼

「周杰倫概念股」巨星傳奇週三（12 日）發布公告，表示發行約 1.27 億股份，每股定價 4.25 港元，預定週四在港交所掛牌上市。

巨星傳奇在公開發售階段獲約 12.99 倍認購，分配至公開發售的發售股份，最終數目為 1,266.4 萬股，佔發售股份總數的比率約 10%（任何超額配股權獲行使前）。巨星傳奇共計接獲 8,928 份有效申請，一手中籤率 30.02%，認購七手穩中一手。

此外，巨星傳奇的國際發售已獲小幅超額認購，發售股份最終數目約為 1.14 億股，相當於發售股份總數的 90% 左右（任何超額配股權獲行使前）。

招股書顯示，巨星傳奇擬將發售所得款項淨額用於以下用途：約 23.8% 用於用於多元化產品組合；約 30.6% 用於透過 MCN 增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級 KOL 合作，開發專有直播賬號；約 27.8% 用於創建獨有的明星 IP 及相關 IP 內容，包括媒體內容及大型演唱會；約 12.3% 用於提升 IT 基礎設施及增加對 IT 開發的投資；及約 5.5% 作爲公司營運資金，用於一般用途。

招股書並顯示，巨星傳奇的業務主要包括兩個方面，新零售、IP 創造及營運，而其 IP 創造及營運業務，可以作爲營銷工具之一，推廣旗下新零售產品。

巨星傳奇 2019～2022 年總收入分別爲人民幣 8,660 萬、4.569 億、3.653 億及 3.442 億元，複合年增長率約爲 58.4%，同期淨利潤分別爲 2,270 萬、7,560 萬、4,290 萬及 6,490 萬元，複合年增長率約 41.9%。