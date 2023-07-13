高雄2021年前十大最富里出爐 前鎮區建隆里平均年賺177萬居冠

根據財政部最新公布的 2021 年綜所稅申報資料統計，高雄 10 大最富里排名出爐。觀察前十大最富里，平均所得均超過百萬元，而全市最富里，由前鎮區「建隆里」平均所得從 159.5 萬元攀升至 177.1 萬元，擠下前一年冠軍新興區的「榮治里」，榮登 2021 年高雄最富里。

而亞軍由苓雅區的「苓洲里」，以平均所得 175.6 萬元拿下，冠亞軍均由亞灣區稱霸，而前任冠軍「榮治里」則以 164.4 萬元退居第三，另外包括市政中心、愛河特區、美術館特區均有最富里上榜。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉宜昀表示，高雄最富里「建隆里」及亞軍「苓洲里」皆屬於亞灣區範疇，里內均有指標豪宅撐場，像是高雄知名豪宅王「國硯」就位在「苓洲里」內，而冠軍「建隆里」，里內包括國城「定潮」、「賦格」、「百立海洋帝寶」、「高永大船入港」等豪宅建案林立，最高指標新案「定潮」成交單價更已站上 5 字頭，逐步發展為新興豪宅特區，磁吸不少外來高端客層入主，里內貴客雲集，相對拉高該里平均所得水平。

另外根據台灣房屋集團統計，高雄平均所得超過百萬元以上共有 28 個里，分布在 8 個行政區，其中擁有最多百萬里的行政區，苓雅區擁有 12 個里居全市之冠，其次為新興區 5 個里，鼓山區及前金區則各有 3 個里，平均所得均超過百萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察高雄 10 大最富有里行政區及擁有最多百萬里的行政區，多分布在南高雄，尤以苓雅、新興、前金最多，雖然目前高雄發展重心移往北高雄，不過南高雄可是有不少隱藏版有錢人，主要因前金、新興等區為早期商業發展核心重鎮，聚集不少高端客群落腳，大地主也不少。

而高雄苓雅區則為市政文教中心，像是文化中心、市府生活圈等，住戶薪資水平與房價水準都較高，而該區生活機能成熟，建商推案不斷，高總價住宅林立，磁吸外來高端人口持續移入，也讓平均所得維持一定實力。