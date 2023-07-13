〈能源盤後〉通膨減速 美元走疲 供應削減 原油登4月下旬以來最高點

原油期貨價格周三 (12 日) 攀升至 4 月底以來的最高收盤價，因美國消費者物價漲幅低於預期，有助於削弱美元，且 OPEC + 減產持續顯示全球原油供應趨緊，進而提供原油價格支撐力。

儘管能源資訊局 (EIA) 報告稱上周美國商業原油庫存增加 590 萬桶，但油價仍在上漲。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 92 美分或 1.2%，收每桶 75.75 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 71 美分或 0.9%，收每桶 80.11 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油最近月期貨價格均達 4 月下旬以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.67 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.60 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6%，收每百萬 Btu 2.63 美元。

市場驅動因素

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 僅小升 0.2%，且通膨率放緩至 3%，達 2021 年以來最低水準，顯示通膨壓力下降，SIA 財富管理公司市場策略師 Colin Cieszynski 認為，這可能讓美國聯準會 (Fed) 不需要進一步升息，意味目前強勁的經濟狀況可望持續一段時間，有助於提振需求預期，且另一方面沙烏地阿拉伯和俄羅斯仍持續抑制供應。

美元走疲有助於支撐以美元計價的大宗商品價格。周三 ICE 美元指數下降 1.2% 至 100.53。

根據 EIA 周二發布的月度報告，由於石油產量減少，預計未來 5 季全球石油供應將下降。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，市場仍在應對沙烏地阿拉伯的供應削減，以及美國回補戰略石油儲備 (SPR) 的舉措。此外，自 6 月 1 日起的大西洋颶風季，今年平靜開啟，但「隨時可能發生變化」。

美國能源部上周五表示，計劃購入約 600 萬桶石油回補 SPR。拜登政府於 2022 年春季宣布將自 SPR 陸續共釋出 1.8 億桶石油以抑制油價。

Zahir 表示，美國 CPI 弱於預期，債券殖利率也走弱，這讓買盤湧向風險資產，也導致美元走軟，從而提振能源綜合體。

供應數據

根據 EIA，上周 (7/7 止) 美國商業原油庫存增加 590 萬桶，雖然供應增加，但油價仍在上漲。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周 (7/7 止) 美國原油庫存下降 100 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周 (7/7 止) 美國原油庫存增加 302.6 萬桶。

Zahir 表示，EIA 庫存數據顯示，原油供應量在本預期下降的情況下增加了，但是供應削減、美元走疲、颶風季節.... 這全部的因素加總後，仍可捍衛未來幾日和幾周的石油買盤。

EIA 報告顯示，上周汽油庫存基本持平，而餾分油供應增加 480 萬桶。

此前分析師預期汽油庫存下降 110 萬桶，而餾分油庫存預計將增加 15 萬桶。

EIA 指出，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商業交易所交割中心的原油庫存上周減少 160 萬桶，而 SPR 的庫存則小幅減少 40 萬桶。

DTN 貿易和貨運高級市場分析師 Troy Vincent 表示，EIA 數據持續表明美國成品油需求疲軟，尤其是餾分燃料油需求，這反映出工業和製造業活動以及全球貿易和貨運急劇減速。

