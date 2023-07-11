〈能源盤後〉創3個月來最大單周漲幅後 油價回落 市場等待本周各種報告

在上周創 3 個月來最大單周漲幅後，原油期貨價格周一 (10 日) 收低，自上周五登上的 5 月 24 日以來最高點回落，交易員等待本周稍晚將公布的美國和全球原油供需月報。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 87 美分或 1.2%，收每桶 72.99 美元，為最近月 WTI 期貨 7 月 3 日以來最大單日跌幅。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 78 美分或 1%，收每桶 77.69 美元，為 6 月 27 日以來最大單日跌幅與下跌金額。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.5696 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.5532 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.4%，收每百萬 Btu 2.669 美元。

市場驅動因素

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 周一發布市場評論，稱油價在經歷兩周上漲後，市場舊有對需求疲軟的擔憂情緒抑制了漲勢。

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 削減石油供應的舉措持續支撐油價。其中包含沙烏地阿拉伯自願延長減產 100 萬桶 / 日的舉措至 8 月底。與此同時，交易員正密切關注中國的經濟數據，並期盼需求恢復到足以提振油價的水準。

中國周一官方數據顯示，6 月中國工廠出廠價格指數進一步陷入通貨緊縮，且其消費物價較去年持平。

「目前為止很明顯，石油市場上越來越多賣家看到基本面浮現更疲軟的跡象後，就會找到賣出石油的機會，OPEC 為了抗衡此點，就只能進一步減少供應。」Aslam 說。

他認為本周油價很有可能盤整，投資者希望看到美國消費物價指數 (CPI) 數據走低，這將有利美國人推動經濟活動。

此外，本周石油相關報告包括：能源資訊局 (EIA) 周二的短期能源展望月報，以及國際能源署(IEA) 和 OPEC 周四將各自公布的石油月報。