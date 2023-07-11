應材發表新技術提高晶片廠產能

應用材料公司 (AMAT-US) 周二 (11 日) 發布了十多年來對其部分核心半導體製造設備的首次重大更新，以能在使用更少能源的情況下生產更多晶片。

這個名為 Vistara 的全新系統是晶片廠內的一個中心樞紐，它將矽晶圓送入密封真空室，讓金屬和其他材料可以在幾粒原子的精度內沉積或蝕刻。

應材公司在舊金山舉行的晶片製造會議上宣布了這個新系統。美國準備對晶片廠提供數百億美元的補貼，歐盟議會也準備頒布類似的立法。

Vistara 系統是應材公司自 2010 年以來核心晶片製造平台的首次更新。自當年至今，製造先進晶片變得更加複雜，因此新系統就是讓讓工廠混合搭配更多類型的真空室，以避免任何一個環節出現瓶頸，並加快生產速度。

新系統還配備了數千個感應器，將數據輸入人工智慧 (AI) 系統，工廠可以分析數據以調整製造流程並減少電力使用。應材表示，新系統可減少約 10% 的能源消耗。

應材半導體產品部副總裁萊斯 (Mike Rice) 表示，Vistara 系統已經向多家記憶晶片製造商發貨，構成大多數電子設備大腦的電腦晶片製造商也表現出「興趣」。應材公司拒絕透露客戶姓名。

萊斯在談到記憶晶片時表示：「你正在努力為這些產品提高生產力、縮小占地面積、納入 AI 並節省能源。」「它將繼續成長。但就目前而言，它要先由記憶體工廠開始。」