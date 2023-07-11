大魯閣深耕運動休閒版圖有成 新滑輪場每日來客破千人

大魯閣 (1432-TW) 最新表示，6 月底新開出的台北小巨蛋 Roller 186 滑輪場，每日來客數超過千人，成為旗下新世代運動休閒項目的重要指標，運動休閒部門營收已超過商場，成為公司經營的產業本質。

大魯閣甫公布 6 月合併營收達 1.13 億元，月增 14.86%，年增 42.25%，也是 5 個月來相對高點，上半年營收達 6.29 億元，年增 29.63%，大魯閣表示，隨著近年持續在運動休閒項目的深耕與創新，運動休閒部門的營收占比已穩定超過商場部門。

大魯閣從棒壘球打擊場開始發展，陸續加入遊戲愛樂園、保齡球館、卡丁車、陽明山美國度假村等項目，近年又加入 Roller 186 滑輪場和全台首創大型日式岩盤浴「福湯岩盤浴」。

其中，甫開幕的台北小巨蛋滑輪場，主走美式復古的風格，全台已有 4 個據點，7 月以來更是熱絡，不分平日假日，來客數動輒超過 1000 位。

大魯閣強調，力拚從室內到戶外，從動態到靜態，打造出滿足全年齡層運動休閒需求的全方位運動休閒體系。

由於大魯閣今年發放的股東會紀念品為價值超過 3200 的消費抵用券，吸引超過 6 萬名股東領取，大魯閣指出，隨著暑假到來，領取使用的人數也持續增加，有利增添 7-8 月的營收動能。