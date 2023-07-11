合併花旗消金前夕 星展推簽帳金融卡目標衝百萬張

星展銀行 (台灣) 趕在合併花旗消金業務前夕，推出全新的星展簽帳金融卡，除了提供國內外刷卡消費回饋外，同時支援 14 種外幣海外 ATM 提領、對應幣別存款戶扣款免手續費，目標發卡數要突破百萬張以上。

星展銀行 (台灣) 今 (11) 日宣布推出全新的星展簽帳金融卡，共有「星展多幣簽帳金融卡」、「星展豐盛理財簽帳金融卡」、「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」等三種卡別，主打國內刷卡消費最高享 2% 回饋、海外消費回饋最高可達 3.5%；除此，該張簽帳卡還支援美元、日元、港幣、歐元等 14 種外幣海外提款免手續費優惠。

根據星展銀行 (台灣) 評估，星展既有的卡友加上花旗銀行約 40~50 萬名客戶，目標簽帳金融卡發卡目標至少可突破百萬張。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基指出，花旗銀行金融卡約 40~50 萬張，8 月 11 日後要全部換成新的星展簽帳金融卡，但星展原本的金融卡並無簽帳功能，因此必須換發提升，因此才有這張簽帳金融卡誕生。

孫可基表示，看好後疫情時代，商務旅行、留學及遊學需求增加，新推出的簽帳金融卡，可支援 14 種外幣在海外 ATM 提領免手續費，對應幣別存款帳戶扣款也免收手續費，使用上相對安全便利。

星展銀行 (台灣) 消費金融處支付暨存放款部主管林群凱則說，目前內部已就與花旗消金合併作業，緊鑼密鼓展開資料整併及演練，花旗銀行的消金客戶，預計在 7 月下旬起，就會陸續收到新發行的簽帳金融卡。

另外，在信用卡權益部分，星展銀行強調，根據規定，信用卡必須在一年內，亦即明 (2024) 年 8 月前完成轉換；對此，星展也將推出全新信用卡並啟動轉換，而在轉換新信用卡之前，花旗卡友仍可繼續使用既有的花旗卡，且權益維持不變。