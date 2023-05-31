星展併花旗消金業務預計Q3完成 目標晉級集團前三大市場

星展銀行 (台灣) 預計第 3 季完成花旗 (台灣) 銀行消金業務併購，星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰表示，預期在併購花旗消金業務後，希望未來星展 (台灣) 銀行的獲利排名可前進至集團第三名，意即僅次新加坡、香港的第三大市場。

黃思翰是在今年 4 月 1 日接任星展銀行 (台灣) 總經理，他在今天上任後首次與媒體見面，提到接任總座的目標與願景，他強調，台灣是星展集團在亞洲的重要市場之一，希望完成花旗消金業務併購後，客戶與信用卡的規模能夠多多益善。

星展銀行在併購花旗消金業務後，預期約有 300 萬客戶轉進星展銀行，在消金規模擴大後，星展銀行也會將其數位金融優勢移植到台灣市場，屆時星展的企金及消金業務比重將從現在的 8:2 提升到 5:5。

市場關注，併購花旗銀行消金業務後，信用卡權益與未來發展趨勢。對此，黃思翰則強調，花旗卡友既有的權益、回饋與卡片等級都朝不變方向進行，未來也會規畫發行新的信用卡，讓信用卡產品陣容更加完整。

媒體追問，在完成花旗消金業務併購後，未來是否繼續尋找新的併購標的？對此，黃思翰則強調，現階段重點將以併購花旗消金業務的後續作為為優先工作重點，未來若價格、標的合適者也不排斥考慮併購。

星展 (台灣) 銀行預計 8 月完成對花旗 (台灣) 銀行消金業務併購，母集團星展銀行為此對星展 (台灣) 銀行增資新台幣 520 億元，讓星展 (台灣) 銀行可從事企業金融、消費金融、外匯業務及財富管理等業務，相關增資案 30 日已獲經濟部投審會核准。