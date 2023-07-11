鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為50元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.5元，其中最高估值7.19元，最低估值3.59元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.19
|6.47
|7.01
|最低值
|3.59
|4.96
|5.53
|平均值
|4.61
|5.53
|6.05
|中位數
|4.5
|5.22
|5.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|478,218,000
|466,014,290
|488,375,890
|最低值
|284,048,000
|292,569,000
|442,380,980
|平均值
|376,880,590
|407,994,380
|458,700,090
|中位數
|376,030,750
|419,248,030
|445,343,400
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.58
|10.34
|4.76
|3.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。