鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估下修至31.06元，預估目標價為650元

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對台積電(2330-TW)做出2023年EPS預估：中位數由31.27元下修至31.06元，其中最高估值34.1元，最低估值28.66元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|34.1
|40.41
|53.31
|最低值
|28.66
|33.82
|40.62
|平均值
|31.22
|38.36
|46.33
|中位數
|31.06
|38.87
|46.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,281,450,000
|2,897,088,930
|3,526,313,000
|最低值
|2,063,863,930
|2,217,000,000
|2,770,327,000
|平均值
|2,155,157,980
|2,608,368,160
|3,093,176,090
|中位數
|2,162,037,640
|2,634,142,950
|3,054,944,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|39.2
|23.01
|19.97
|13.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
|1,069,985,448
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
最新相關新聞
- 【量大強漲股整理】台股重新站回五日線，最大功臣就在AI股，AI股被調降目標價後，又在上?到底該如何解讀?
- 〈台股盤後〉AI族群點燃多頭火種 價量齊揚漲246點收16898點
- 〈台股盤中〉AI、金融族群點火 飆漲230點重返16800點之上
- 日媒：台積日本二廠明年4月動工 2026年12奈米量產
- 〈台股盤前要聞〉台積電Q2財測達標、鴻海與Vedanta合作告吹 今日必看財經新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。