中小企業主最佳盟友 臺灣企銀獲金管會三大獎表揚

臺灣企銀 (2834-TW) 發揮中小企業專業銀行專長，扶持中小企業有成，今 (11) 日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案 (A 組) 優等銀行」、「均衡區域發展特別獎 (南部地區)」及「熱心參與走入校園與社區金融知識宣導活動」三大績優銀行獎項。

臺灣企銀長期支持中小企業發展，除了本於銀行角色提供資金活水外，更重視各地區企業均衡發展，同時深入社會宣導金融基礎知識，是國內企業經營成長的貼心夥伴。

臺灣企銀長期深耕在地企業發展及履行企業社會責任，為金管會辦理「加強辦理中小企業放款方案」、「均衡區域發展」及「走入校園與社區金融知識宣導活動」績優銀行評等常勝軍。

臺灣企銀放款業務著重中小企業資金需求，對中小企業放款占該行總放款比例過半，相較同業表現突出；同時該行重視金融知識傳播，從學校及社區紮根，建立青年族群及社區民眾正確的消費與理財理債觀念，111 年度共辦理 14 場校園知識宣導及 8 場社區金融教育，用心經營成效有目共睹。

除配合政府政策外，臺灣企銀為培育金融科技人才，精進業務創新，深入全國大專院校辦理「校園金融科技創意挑戰賽」，打造校園接軌職場絲路，實踐企業永續發展。

放眼未來，臺灣企銀將持續發揮中小企業銀行專業，配合政府政策協助中小企業發展，目前首重協助國內中小企業疫後振興及創新轉型，中小企業主可向該行申辦經濟部「疫後振興專案貸款」取得疫後發展營運資金。

另外，臺灣企銀也秉持中小企業夥伴經營理念，與 8 大公股行庫參與財政部領航推動之「中小企業千億振興融資方案」，提供中小企業開發轉型技術及培育研究創新人才所需資金，陪伴中小企業共同邁向永續經營。



