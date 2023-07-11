IDC：全球PC出貨量Q2降13.4% 連六季走下坡

最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第 2 季出貨量年減 13.4％，連續第六季走下坡，凸顯總經逆風、消費者與企業部門需求疲弱衝擊。

市調機構 IDC 在週一（10 日）表示，整體需求疲軟，導致庫存高於正常水準的時間比預期更長，這包括通路成品系統與供應鏈。IDC 說，除了蘋果 (AAPL-US) 和 HP，各大品牌在第 2 季均出現兩位數降幅。

蘋果受益於低基期效應，第 2 季傳統 PC 出貨量年增 10.3% 至 530 萬台。而 HP 在過去一年面臨庫存太多的問題，現在庫存終於接近正常水準，第 2 季 PC 出貨量年減 0.8% 至 1,340 萬台。

IDC 的數據顯示，第 2 季聯想聯想 (03396-HK) 傳統 PC 出貨量銳減 18.4% 至 1,420 萬台，戴爾（Dell）(DELL-US) 出貨量年減 22% 至 1,030 萬台，宏碁﻿(2353-TW) 出貨量年減 19.2% 至 400 萬台。

IDC 行動和消費者裝置追踪研究經理 Jitesh Ubrani 說，通路和零件的庫存偏高，再次拖累市場，儘管這些問題逐步減緩，但許多零件供應商持續降低價格，以求去化庫存。

IDC 客戶裝置追蹤集團副總裁 Ryan Reith 則表示，過去五年，PC 產業面臨的供需波動極具挑戰性。 企業不想像 2020 年和 2021 年那樣陷入供應短缺，但許多企業似乎不願在市場回升時下大賭注。