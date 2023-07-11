土耳其同意 瑞典可望成為北約最新成員國

北大西洋公約組織 (NATO) 領袖周二 (11 日) 高峰會登場前夕，NATO 秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 宣布，土耳其已同意瑞典加入北約，展現北約對俄羅斯的團結意志。

史托騰柏格說：「我很高興宣布...(土耳其) 總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 已經同意把瑞典入會議定書盡快轉給國會，並與國會密切合作，以確保批准。」但他並未說明土耳其國會可能批准的具體日期。

瑞典和芬蘭去年申請加入北約，原因是兩國在俄羅斯入侵烏克蘭後重新思考方針，放棄了冷戰迄今幾十年來延續的軍事不結盟政策。入盟須獲得所有成員國批准，芬蘭的申請案已在 4 月通過，但土耳其和匈牙利一直推遲批准瑞典的提案。

在北約峰會前，史托騰柏格與美國等盟友努力推動此事，敦促土耳其放下反對立場。匈牙利總理的幕僚長上周四表示，不會阻止批准瑞典加入北約。

厄多安先前曾說，瑞典港口的軍事組織成員大多支持庫德工人黨 (PKK)，也就是他口中宣稱發起示威或金援恐怖份子的組織，他也對斯德哥爾摩的反土耳其示威活動感到不滿。

瑞典則說，去年和土耳其敲定的協議內容已經完全履行完畢，包括推動新法案、把恐怖組織成員定為非法，並強調言論自由受到憲法的保護。

烏克蘭入會分歧

北約領導人將在周二登場的峰會上，尋求克服烏克蘭入會的分歧。雖然北約成員國同意烏克蘭在戰爭期間不能加入，但他們對戰爭結束後多久能加入、要在什麼條件下加入，有不同的意見。

東歐的北約成員國都支持烏克蘭加入，認為讓烏克蘭處於北約集體安全保護傘下，是阻止俄羅斯再次發動攻擊的最佳解決方案。

美、德等國家則持謹慎立場，擔心可能引發北約與俄羅斯直接衝突的任何舉動。

有外交官員透露，目前在烏克蘭加入的分歧已經逐漸縮小，最終文本討論的措辭包括「烏克蘭在北約的合法地位」，以及「在條件允許下」加入北約。