〈能源盤後〉WTI油價漲近5% 創3個月來最大單周漲幅

原油期貨周五 (7 日) 上漲，令 WTI 原油期貨本周漲近 5%，創 4 月初以來最大單周漲幅。

在官方數據顯示美國原油庫存連續第三週下降，以及沙烏地阿拉伯延長自願減產時間後，本周油價上漲。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.06 美元或 2.9%，收每桶 73.86 美元，最近月 WTI 期貨本周上漲 4.6%，創 4 月 6 日止的當周以來最大單周漲幅，亦為 5 月 24 日以來最高收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.95 美元或近 2.6%，收每桶 78.47 美元，為 5 月 1 日以來最高收盤價，本周上漲 4.1%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.5893 美元，上漲 1.7%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2%，收每加侖 2.5591 美元，本周上漲 4.6%。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.582 美元，本周下跌 7.7%，為 5 月 26 日止的當周以來最大單周降幅。

市場驅動因素

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，油價連漲兩周，但若考量市場的緊繃狀況以及本周進一步減產的消息，「油價沒有更高反而令人意外。」

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布供應報告，上周 (6/30 止) 美國商業原油庫存減少 150 萬桶，為連續第三周下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 360 萬桶。

EIA 報告也指出，上周汽油庫存減少 250 萬桶，餾分油庫存減少 100 萬桶。分析師此前預測，上周汽油庫存減少 170 萬桶，餾分油庫存減少 70 萬桶。

StoneX 堪薩斯城能源公司分析師 Alex Hodes 表示，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產期限後，本周油價也上漲，但由於美聯準會 (Fed) 暗示將進一步升息，且可能於本月稍晚的政策會議上推行，因此油價持續遭遇阻力。

原油過去一個月價格一直處於狹窄的交易區間，係因交易員擔心 Fed 和其他主要央行升息，以及中國解封後的經濟復甦乏力，致使全球需求令人擔憂，從而限制了油價上行空間。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Michael Tran 表示，儘管 Forties 原油的價格一直在走軟 (會影響 Brent 原油)，但原油現貨市場仍然喜憂參半。

Tran 寫道，有鑑於過去幾季的現貨市場低迷，「在有跡象表明現貨市場正在加速出清之前，很難高度確信 Brent 原油價差的上行風險。疲軟的市場定價似乎反映出幾乎沒有犯錯的餘地。我們相信，實物出現真正有力道的跡象時，都會讓夏季定價趨勢出現強勁且迅速的變化。」

與此同時，在 EIA 發布美國天然氣供應周報後，天然氣價格繼續走高。

EIA 周五公布，上周 (6/30 止) 美國天然氣庫存增加 720 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存平均增加 650 億立方英呎。