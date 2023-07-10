宅經濟熱度不減 資誠估台灣OTT營收2027年達25億美元

在疫情推升下，帶動台灣的 OTT(Over-the-top media services) 影音市場成長力道強勁，2022 年營收達 18 億美元、年增幅高達 3 倍。展望未來，台灣 OTT 影音市場成長態勢依然看好，預估 2027 年規模將增加至 25 億美元。

根據資誠聯合會計師事務所發布《2023 全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，疫情期間使得訂戶對串流服務的需求大增，帶動 OTT 影音營收持續成長，2022 年 OTT 影音營收達 18 億美元，較 2019 年的 6.27 億美元相比幾乎翻了 3 倍。

報告指出，目前收視戶往往有尋求「蒐集」多樣訂閱服務的傾向，預期將推動台灣 OTT 影音營收以 7.1% 的年複合成長率，成長至 2027 年的 25 億美元規模。

其中訂閱制隨選視訊 (SVOD) 屆時可望貢獻台灣整體 OTT 影音營收逾 99%，按次付費隨選視訊 (transactional video-on-demand) 的市場比重較小。

包括電影、OTT 影音及音樂與廣播三大產業，為未來 5 年台灣年複合成長率最為快速的 E&M(娛樂暨媒體) 產業。其中，電影市場主要受惠於防疫措施陸續鬆綁，帶動觀眾回籠，也讓 2022 年電影票房收入年增 15.8%，來到 1.96 億美元。

展望未來五年，預期台灣整體電影票房收入將以 10.6% 的年複合成長率，成長至 2027 年的 3.24 億美元，不過仍略低於疫情爆發前 2019 年的 3.48 億美元。

另外，台灣的音樂和廣播市場同樣因新冠疫情趨緩而受益，帶動 2022 年台灣音樂和廣播市場營收年增 14.8%、來到 2.89 億美元。

報告指出，防疫措施的鬆綁也為現場實況音樂市場重新注入動能，2022 年台灣整體音樂和廣播市場營收的成長，即有 90% 是來自此類別的貢獻。

此外，在現場實況音樂市場復甦的挹注，預估未來五年，台灣的音樂和廣播市場營收可望以 4.9% 的年複合成長率走揚，於 2027 年成長至 3.67 億美元。