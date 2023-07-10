開盤定生死，量增/量減對行情的影響

延續上週提到台達電對台股資金風向球的影響，如今加權指數與台達電雙雙跌破月線，但不同的是月線扣抵位置，至截稿期間 7/10 標綠線並將逐日動態移動，台股幾乎底定月線將走平且下彎，但台達電則還有防守月線扣抵的機會，當然也是要隨時間賽跑，因為先前的上揚就是造成月線扣抵不斷攀高。

這時候台達電急跌回測月線扣抵，或弱台股持續短線弱勢，台達電也將不敵時間壓力而跌破，這反而是更值得觀察的多方關鍵防守位置，當然這是關於價格層面的觀察。筆者本週將提供另一個面向，關於大盤成交量的一個實際數據統計表格與討論分析!

客觀數據與統計摘要說明

首先，將統計資料整理成表格如下，就以近一個月即可，畢竟台股而言「一個月」是一個很重要的交易維度，題材性、營收公布、技術分析等等環環相扣的交集，這我們賣個關子，集中在下週文章討論，先回到成交量的統計:

表中都是討論上市市場 (加權指數) 的成交金額，單位是億元新台幣

第一欄 (column) 呈現日期，逐日統計順序向下，並附上除權息蒸發點數

第二、三欄是當日截至開盤前 30 秒、前 1 分鐘的成交金額 (所以才說開盤定勝負，用第 1 分鐘來看，雖一定會犧牲準確度，但開盤交易繁忙，交易震盪大，提早做出決策並預測的帶來的好處遠遠更多)

第四欄是 9:30 左右娶某券商看盤軟體的預估量 (並非拿來分析，只是做為對比，給出明確數值的預估量，實際上幫助不大，而且又多過了一點時間，並非開盤)

第五欄則是加計盤後鉅額成交的實際成交金額

不須過度追求精確但求有幫助的分析與決策

天下武功唯快不破，第一分鐘的成交量，實質上就足以判斷當日是量大 / 量小，以近一個月的統計期間內，均量落在 3214 億元左右，當然這也是動態調整的，不過截至截稿期間，基本上可以用很武斷 (勢必犧牲精確度) 的前 1 分鐘 135~140 億元左右，作為標準來判斷。

在量的層面上取得一些標準，我們再重新延伸回價格層面，一樣用一個很簡單但很重要的分組標準: 加權指數是否在所有均線之上 ex:6/19 以前、7/3、7/4

這個標準的重要性在於交易心理，當所有均線之上，此時就是處在筆者常戲稱的股市樣態「多頭不放手，直到災難到手」，緩漲軋空往往是最常見的多頭波段趨勢寫照，此時如果沒有大型的利多轉利空新聞 (ex:AI 的新禁令)、空頭回補 (ex: 如同近一週的美股)，通常多頭行情是不為所動，因此結合量能的預估判斷

→所有均線之上之時，量小行情雖不大，但很有利趨勢維持；量大出量，除非是當日有上漲跳空缺口 (重大利多) 刺激法人追價，否則爆量往往是負面訊號，大量換手代表惜售消失，有人轉賣，這時停止盤中盲目追價、承接，找 5 日線等支撐較適宜。

而如果已經沒有在所有均線之上，此時的交易心裡就不在是明顯的多頭氛圍

→出量代表當日震盪幅度大，會出現長 K 棒，基本上是奠定短線方向的重要訊號，這時必須特別留意；反之量小的話，行情平穩多半沿 5 日線方向續行 (續彈 / 續跌)。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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