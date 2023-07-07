台驊Q2、Q3估股利進帳7億元 合計貢獻獲利逾半個股本

台驊控股 (2636-TW) 今 (7) 日公布 6 月合併營收 10.78 億元，月減 12.79%，年減 54.37%，展望後市，台驊認為，下半年海空運產業需求能見度提升，營運將較上半年回溫；此外，由於擁有多元投資持股，台驊預計第二、三季將分別認入 2 億元、5 億元的現金股利，分別挹注每股純益 1.5 元和 3.5 元以上。

台驊第二季合併營收 34.15 億元，季增 1.43%，年減 57.34%，上半年合併營收 67.83 億元，年減 62.63%。

台驊指出，上半年受全球通膨與地緣政治風險影響，運價和貨量皆較去年同期下滑，但透過海空陸鐵整合式服務、嚴格控管成本及費用等，獲利有望逐季增長。

台驊進一步說明，Maersk(馬士基) 和 CMA(達飛海運) 宣布 7 月底前將調整西北歐洲線運價 30%，儘管宣示意味大於實際執行，但也顯示航商除了嚴格執行空白航班措施外，也不願意長期低價承攬貨運。

因此，隨著庫存水平逐漸正常化以及船公司對於運價的表態，台驊看好，將有助於維持運力供需、運價的穩定效果。

而台驊除了海空鐵路國際進出口服務外，也積極發展中國內貿物流，旗下子公司聯宇達方主要承接能源車用鋰電池國際大廠內陸物流業務，該產品須具備化學品運輸執照，進入門檻高且承攬量持續增加，將有助內貿物流業務成長。

對於第三季旺季，台驊認為，在蘋果新機發表、AI 應用商轉和電動車持續增加市占等因素下，搭配製造商和零售商為返校潮需求、年底購物旺季重新建立庫存，預期帶動海空運下半年將較上半年回溫。

業外財務方面，台驊說明，多元投資物流本業及上下游相關產業，由於持股成本低，且多為高殖利率型股票，在第二季認列股利收入估超過新台幣 2 億元，預計貢獻每股純益 1.5 元以上，而第三季除息旺季更有望認列股利收入超過 5 億元，預計貢獻每股純益 3.5 元以上。