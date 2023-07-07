盤後速報 - 旭隼(6409)下週(7月14日)除息43.51元，預估參考價1826.49元

旭隼(6409-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利43.51元。
以今日(7月7日)收盤價1870.00元計算，預估參考價為1826.49元，息值合計為43.51元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
旭隼(6409-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為UPS(Uninterruptible power system)。INVERTER/PV INVERTER / AVR / Electronic Components。近5日股價上漲1.29%，台灣加權指數下跌1.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/14
|1870.00
|43.50892
|2.33%
|0.0
|2022/08/24
|1800.0
|23.553
|1.31%
|0.0
|2021/08/20
|1295.0
|23.5043
|1.82%
|0.0
|2020/09/16
|957.0
|23.2078
|2.43%
|0.5002
|2019/09/02
|705.0
|21.0
|2.98%
|0.5
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