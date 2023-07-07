盤後速報 - 旭隼(6409)下週(7月14日)除息43.51元，預估參考價1826.49元

旭隼(6409-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利43.51元。

以今日(7月7日)收盤價1870.00元計算，預估參考價為1826.49元，息值合計為43.51元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

旭隼(6409-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為UPS(Uninterruptible power system)。INVERTER/PV INVERTER / AVR / Electronic Components。近5日股價上漲1.29%，台灣加權指數下跌1.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/14 1870.00 43.50892 2.33% 0.0
2022/08/24 1800.0 23.553 1.31% 0.0
2021/08/20 1295.0 23.5043 1.82% 0.0
2020/09/16 957.0 23.2078 2.43% 0.5002
2019/09/02 705.0 21.0 2.98% 0.5

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