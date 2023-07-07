【產業概觀】伺服器成當紅炸子雞！將帶動散熱需求，散熱產業、散熱概念股一次看

2023 年上半年，NVIDIA 公布亮眼財報，隨後黃仁勳訪台，市場颳起 AI 旋風，相關概念股成為市場的焦點，帶動台灣股市於 6 月中突破 17,000 點，這股 AI 熱潮，將替台灣的硬體產業帶來極大的商機，當中又以伺服器產業與散熱最受市場關注，然兩者間是環環相扣的。

原因是伺服器需要高效能晶片，這也會帶來熱功耗的上升，熱功耗的上升代表能耗提高，勢必需要提高電源供應的瓦數來應對，因此，不光是伺服器產業，散熱與電源供應相關廠商也能夠成為趨勢受惠者，本篇就和大家分享散熱，一起來看看吧！

一、散熱是什麼？電子設備的溫度管家

散熱顧名思義就是散去熱量，人體可以透過出汗的方式解熱，然而電子產品卻無法自主解熱，此時就會需要以外力幫設備、系統或裝置進行散熱，避免其出現不正常運作或出現過熱的現象，進而影響壽命與效能。

應用在電子產品的散熱可稱「散熱模組」，主要由散熱鰭片、散熱導管以及風扇三個部分組成，其原理是用熱導管將熱傳導到鰭片上，並利用風扇所產生的對流將熱能帶走，這種方式稱為「氣冷」

然而隨著晶片效能的持續提升，也帶來更高的熱能，在氣冷不敷使用可能無法達到有效散熱的背景下，其他散熱方案因而誕生。

二、散熱技術比較與成本分析

當前散熱技術主要有「氣冷散熱」、「液冷散熱」、「浸沒式散熱」三種，以下我們以電腦所使用的氣冷散熱、液冷散熱以及資料中心的浸沒式散熱作為範例。

1. 氣冷散熱

氣冷散熱由接觸面、散熱導管、散熱鰭片、風扇四個部分所組成，熱傳導的路徑為，熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，讓熱藉此經由熱導管到散熱鰭片上，在經由風扇所產生的對流，將熱帶走。

2. 液冷散熱

和氣冷的原理大致相同，不同的是傳導媒介是水冷液，熱傳導路徑為熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，熱經由水路管線傳導到水冷排上，在透過風扇所產生的對流，將熱帶走。

3. 浸沒式散熱

如上圖所示，將電子元件整個浸泡在不導電的液體中，讓零組件所產生的熱直接透過液體循環來帶走熱，分為單相式與兩相式兩種，

單項式：伺服器及其他 IT 設備浸沒至導熱的介電液體槽中，流體以碳氫化合物合成具有高沸點，低黏度的特性不會改變其形態，無論是沸騰還是凍結，始終保持為液態。液體槽內安裝冷卻劑分配控制器 (CDU) 推動液體槽內的流體循環，可因應需求再進一步將導熱液抽送到水箱外的熱交換器，將熱量傳遞到第二級冷卻迴路，例如建築物冷水。

雙相式

將伺服器浸沒至低黏度、不導電的冷卻液中，透過冷卻液與發熱零件的直接接觸以及液體循環來帶走運算設備中的熱；同時由於液體低溫蒸發的過程將熱從液體池內轉移到池外空間，通過熱交換，例如冷凝管，水蒸氣再次冷卻凝結流回冷卻液池中，不斷循環。

散熱技術方案比較

由上圖可以看出，在伺服器的應用場景中，氣冷的解熱效率對於高速運算的晶片已逼近極限，而浸沒式的散熱面臨的問題是建置成本相對高，因此液冷散熱是被認為是當前最佳的解決方案之一。

三、散熱概念股散熱營收占比

整個散熱終端的應用場景非常廣泛，包含筆電、桌電、伺服器、網通等皆可看見其蹤影，散熱概念股中，每間的營收佔比也不同，主要有 (3653-TW) 健策、(6230-TW)超眾、(3324-TW)雙鴻、(2421-TW)建準、(3338-TW)泰碩、(3017-TW)奇鋐。

整理如上，在 AI 伺服器產業成為趨勢的背景下，除了散熱以外也將牽動許多供應鏈，下次我們會和大家分享整個伺服器產業鏈以及電源供應相關的概念股。(文章來源：散熱概念股一次看)

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