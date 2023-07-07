2023世界人工智慧大會揭幕 有哪些看點？

2023 世界人工智慧大會（WAIC）週四（6 日）在上海揭幕，今年大會主題為「智聯世界 生成未來」，國內外嘉賓齊聚上海，重點圍繞大模型、AI for Science、算力、元宇宙、人才等十大話題展開討論。

據《界面新聞》報導，本次大會回歸線下，展覽規模達 5 萬平方公尺，企業參展總數創歷年新高。今年大會首發首展新品超過 30 款，涵蓋大模型、晶片、機器人、智慧駕駛等領域。

大模型「集合」 科技公司狂飆硬實力

此次人工智能大會最受關注的亮點莫過於「大模型」。

在世博展覽館，第四範式首次公開展示旗下「式說」大模型——一款多模態大模型產品。該產品主要專注在用生成式人工智慧（AI）重構企業軟體，提升軟體用戶體驗與開發效率。

同樣帶來大模型成果的還有商湯 (00020-HK) 、科大訊飛 (002230-CN) 等 AI 大咖。

「商量 SenseChat」是商湯科技「日日新 SenseNova」大模型體系下的千億級參數語言大模型，擁有語義理解、多輪對話、知識掌握、邏輯推理的綜合能力。目前這款大模型已在醫療、金融、行動終端、代碼開發等領域為客戶提供服務。

商湯科技也在展會現場展示 AI 能力一系列成果，包括數位人直播帶貨、智慧籃球場、「商湯秒畫 SenseMirage」畫廊等。

百度 (BIDU-US) 、騰訊 (00700-HK) 等科技巨擘在大會現場均設置「AI 互動台」，參觀者可以直接測試 AI 生成圖片、AI 創作等功能，近距離地感受人工智慧生成內容（AIGC）的魔力，考驗 AI 這一大會主角。

人形機器人、超寫實虛擬人、物流無人機 AI 黑科技齊亮相

如果說大模型還是未來 AI 想像，一些黑科技新品則讓大眾看到技術切實的魅力。

今年人工智慧大會上，美團 (03690-HK) 第四代無人機首次亮相。該機型是專注於城市低空物流配送場景的全新多旋翼機型，最大配送距離約為 5 公里，較上代增加近 35%。這款新機也可在「中雨和中雪」中安全執行配送任務，能適應 97% 以上中國城市的自然環境要求。

本次大會展出 20 多款智慧機器人，特斯拉 (TSLA-US) 人形機器人「擎天柱」、達闥雙足機器人都在大會上亮相。

在特斯拉展台，一款極具機械感的「酷炫」機器人成為焦點。特斯拉的仿生人形機器人在發布之際就備受關注，這款機器人不僅外觀像人，還可以執行各種任務，具備搬運物品、對話等功能。此次大會上，參觀者可以近距離觀察這款機器人的神奇構造。