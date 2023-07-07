全球央行購金潮持續 只有土耳其大規模拋售

世界黃金協會（WGC）的最新數據顯示，除土耳其以外，5 月各國央行仍然是黃金淨買家，凸顯全球經濟面臨不確定性的影響。

WGC 公布的數據顯示，5 月有八家央行增加黃金準備，合計淨購買 50 噸。但土耳其 5 月又拋售 63 噸黃金，全球央行的黃金持有量淨減少 27 噸。

土國自 3 月以來已經出售近 160 噸黃金。WGC 認為，這是土國央行因應當地市場波動的緣故，並非土國央行的長期黃金策略出現變化。

WGC 說：「土國在暫時局部禁止金條進口後，黃金被出售到土國國內市場，以滿足非常強勁的金條、金幣及珠寶需求。」土國政府在 2 月暫停部分黃金進口，以減輕大地震對經濟的影響。

波蘭央行是 5 月最大黃金買家，增加 19 噸黃金準備。今年 4 月，波蘭央行恢復購買黃金，而 5 月的購買量，是 2019 年 6 月以來最大購買量，波蘭目前持有 263 噸黃金。

中國央行連續第七個月大買黃金，其官方黃金準備增加 16 噸。中國央行自 2022 年 11 月重新發布購金報告以來，黃金準備增加 144 噸。官方數據顯示，中國的黃金準備為 2,092 噸。

其他黃金買家還包括新加坡央行（4 噸）、俄羅斯央行（3 噸）、印度央行（2 噸）、捷克央行（2 噸）、伊拉克央行（2 噸）、吉爾吉斯央行（2 噸）。