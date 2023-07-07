德勤：東南亞上半年IPO市場火熱 印尼為大宗

根據德勤 (Deloitte) 報告，即使上半年全球首次公開發行 (IPO) 活動持續放緩，東南亞 IPO 市場仍出現樂觀進展，且其中有高達七成是由印尼貢獻。

過去六個月來，東南亞市場共有 85 起 IPO，籌資總額 33 億美元，高於去年同期的 73 起和 31 億美元，分別較去年同期增長 16% 和 5%。

報告指出：「東南亞的成長前景使該地區成為投資人的最愛，國門開放、旅遊業復甦加上內需動能活絡，持續吸引外資湧入。」

IPO 活動成長主要歸功於印尼的三宗掛牌案，分別是鎳礦公司 PT Trimegah Bangun Persada Tbk、PT Merdeka Battery Materials Tbk 和地熱能供應商 PT Pertamina Geo Thermal Energy Tbk，每宗募集資金額都超過 5 億美元，去年同期只有一件重磅 IPO，共籌集 10 億美元資金。

今年上半年，光是印尼就占了東南亞 IPO 籌資總額的 70%。

為了將印尼打造為全球電動車供應鏈的核心，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 祭出一系列政策，包含與澳洲簽署合作協議，促進車用電池原料貿易。

德勤表示，印尼擁有全球最大的鎳儲量，鎳礦商 PT Trimegah Bangun Persada Tbk 近期的 IPO 便有效反映海內外投資人的興趣。

德勤預估，印尼上半年迎來 44 宗 IPO 上市案，創下史上最佳紀錄，泰國和馬來西亞緊跟其後，上半年分別有 18 宗和 16 宗上市案。

儘管如此，德勤對下半年前景抱持樂觀但謹慎看法。「東南亞地區如何度過經濟復甦的風暴，仍有待觀察，升息、銀行業問題和通膨等不確定因素，仍繼續影響地區經濟。」

國際貨幣基金 (IMF) 預估，今年東南亞經濟成長率將從 2022 年的 5.7% 放緩至 4.6%，除了馬來西亞和泰國內需略微放緩之外，印尼和馬來西亞大宗商品價格下滑以及歐美外部需求疲軟，都是潛在因素。