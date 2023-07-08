荷蘭政府因移民議題歧見宣告垮台 最快今秋提前大選

荷蘭總理呂特 (Mark Rutte) 的執政聯盟周五 (7 日) 正式宣告垮台，原因是政府內部在處理移民議題上，存在難以克服的歧異，代表荷蘭最快今年秋季將提前大選。

56 歲的呂特自 2010 年開始領導執政聯盟，是荷蘭在位時間最長的領袖，在歐洲也是資歷數一數二深厚的政治人物。他周五表示，經過數日談判，組成聯盟的四個政黨仍未達成協議。不過，現有內閣將以看守身分繼續留任，並持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的軍事回應。

荷蘭人民上回在 2021 年 3 月選出新國會，根據荷蘭選舉委員會，接下來最快可能在 11 月中旬舉行大選。

執政聯盟內部緊張在本周升高，呂特要求黨內支持針對庇護者收緊家庭團聚限制的的政策，以控制移民人數，但執政聯盟內部意見分歧：呂特所屬、中間偏右的自民黨 (VVD) 支持限制人數，但 D66 黨和較小的基督教聯盟 (Christian Union) 強烈支持保護庇護者。

呂特已向荷蘭國王亞歷山大 (Willem-Alexander) 提交辭呈，後者預定周六在皇宮接見他。

荷蘭現今政府是呂特領導的第四個政府，但該政府當年經歷 271 天破紀錄漫長的協商後，才於去年 1 月正式上任，且在許多議題上有根深蒂固的歧見。

呂特今年稍早在參議院選舉遇挫，嘗到首相任期迄今最苦澀的滋味：「農民市民運動」(Farmer-Citizen Movement，又稱 BBB) 在大選中成為最大政黨。這反映荷蘭政府為了遵守歐盟減少氮汙染和保護自然等規定，採取嚴厲的措施，卻引發農民強烈反對。荷蘭為全球第二大農產品出口國。