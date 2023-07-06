Q3 NAND Flash均價估續跌38% Wafer率先上漲

據研調機構 TrendForce 研究顯示，第三季 NAND Flash Wafer 均價預估將率先上漲，SSD、eMMC、UFS 等模組產品則因下游客戶拉貨遲緩、價格續跌，估第三季整體 NAND Flash 均價持續下跌約 3-8%，第四季有望止跌回升。

TrendForce 指出，原廠減產幅度持續擴大，實際需求未明，第三季 NAND Flash 市場仍處於供給過剩。即便下半年有季節性旺季需求支撐，但目前買方仍持保守的備貨態度，壓抑 NAND Flash 價格止跌回穩。

Client SSD 方面，雖然預期第三季筆電出貨量將緩步回升，但仍難扭轉 SSD 供過於求態勢。由於部分供應商認為主要客戶需求不佳，整體拉貨動能疲弱，為達成出貨目標而傾向以積極定價爭取客戶訂單，此將帶給其他原廠壓力，預估第三季 Client SSD 均價將季跌 8-13%。

Enterprise SSD 方面，由於各家供應商 NAND Flash 產品營收仍處於虧損，在 NAND Flash 價格已低於現金成本的情況下，議價幅度逐漸縮小，但預期減產效益會在下半年逐漸顯現，因此預估第三季 Enterprise SSD 均價跌幅將收斂至 5-10%。

NAND Flash Wafer 方面，預期原廠庫存壓力將在第三季趨緩，報價態度強勢，第三季合約價有相當高的機率落底反彈，此將刺激買方採購意願，加上年底旺季前的預先備貨，預期對 NAND Flash Wafer 的需求會漸增，有望加速供需平衡，讓價格漲勢延續，第三季在原廠報價的強勢態度下，預估 NAND Flash Wafer 均價有望季增 0-5%。

