盤後速報 - 矽創(8016)下週(7月13日)除息22元，預估參考價228.5元

矽創(8016-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利22元。
以今日(7月6日)收盤價250.50元計算，預估參考價為228.5元，息值合計為22.0元，股息殖利率8.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。近5日股價上漲3.57%，台灣加權指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/13
|250.50
|22.0
|8.78%
|0.0
|2022/07/14
|170.0
|32.0
|18.82%
|0.0
|2021/07/15
|300.0
|7.5
|2.5%
|0.0
|2020/07/30
|147.0
|6.5
|4.42%
|0.0
|2019/07/15
|145.5
|5.0
|3.44%
|0.0
最新相關新聞