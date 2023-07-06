盤後速報 - 矽創(8016)下週(7月13日)除息22元，預估參考價228.5元

矽創(8016-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利22元。

以今日(7月6日)收盤價250.50元計算，預估參考價為228.5元，息值合計為22.0元，股息殖利率8.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。近5日股價上漲3.57%，台灣加權指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/13 250.50 22.0 8.78% 0.0
2022/07/14 170.0 32.0 18.82% 0.0
2021/07/15 300.0 7.5 2.5% 0.0
2020/07/30 147.0 6.5 4.42% 0.0
2019/07/15 145.5 5.0 3.44% 0.0

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