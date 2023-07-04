〈能源盤後〉沙俄再宣布減產 市場反應冷淡 原油收低

原油期貨周一 (3 日) 收低，未能守住沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產計畫帶來的早盤漲幅。

烏地阿拉伯宣布將每日減產 100 萬桶的計畫延長至 8 月。俄羅斯表示，本月每日將削減出口量 50 萬桶。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 85 美分或 1.2%，收每桶 69.79 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 76 美分或 1%，報每桶 74.65 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 3.2%%，收每加侖 2.462 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 2.377 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 2.709 美元。

市場驅動力

美國市場周二將因獨立日放假休市。

沙烏地阿拉伯的能源部表示，7 月份生效的自願減產 100 萬桶 / 日計畫將延用至 8 月份，使該國產量保持在每日 900 萬桶，該消息激勵原油期貨價格上漲。

此外，根據新聞報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周一表示，俄羅斯 7 月份的每日石油出口量將削減 50 萬桶，「為確保石油市場保持平衡盡一份努力。」

然而，Sevens Report Research 分析師寫道，沙俄消息公布後，石油僅小幅上漲，因這還不足以引發「實質性反彈」。

沙烏地阿拉伯在 6 月 4 日宣布 7 月自願減產 100 萬桶 / 日時，其能源部長 Abdulaziz bin Salman 便已表示該減產計畫可能延長實施。

對於俄羅斯的懷疑情緒也在發揮作用。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「關鍵問題仍是油價是否會逆勢而行，無法維持與 OPEC 相關的漲幅。每次油價因 OPEC + 減少供應而上漲時，因為俄羅斯一直生產和銷售超過協議的石油，都會令交易員質疑這些減產措施的效果而賣出，這一次會有所不同嗎？」

Razaqzada 表示，平淡的市場反應表明，交易員想看到俄羅斯說到做到的證據。與此同時，分析師和交易員仍質疑俄羅斯是否已兌現今年初「到年底前每日減產 50 萬桶」的承諾。

上周五石油期貨價格收高，但 WTI 原油價格月線上升 3.8%，但季線下降 6.7%，且連續第二季下跌。Brent 原油期貨價格則連續第四季下降 (最近一季跌 6.1%)。