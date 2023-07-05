〈台幣〉外資匯出+人民幣續弱 新台幣貶3.6分收31.152元

外資匯出、人民幣貶值讓新台幣終止連 2 升。新台幣兌美元今 (5) 日貶值 3.6 分收在 31.152 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量回升至 11.98 億美元。

台股今天下跌 84.34 點收在 17056.43 點，回測萬七關卡，外資從台股提款 130 億元走人，外資匯出也讓新台幣終結連續 2 個交易日升值，終場轉貶收在 31.152 元，下壓至近期波段低點。

新台幣今天開盤升值 1.5 分以 31.101 元開出後，盤中隨台股拉回震盪走貶，盤中匯價低點下壓至 31.159 元。

外資交易員表示，外資假期過後匯出力道擴大，匯出規模約占今天成交量約一半左右，加上人民幣走貶，是導致今天新台幣翻貶的主因，若外資持續匯出，短線可能貶至 31.16 元波段低點。

外匯交易員指出，匯市近期交投較為清淡，新台幣走貶的主因，出口商見新台幣貶值也趁勢拋匯，稍微緩解新台幣貶值幅度，但台股走弱，預期新台幣匯價將呈現緩貶、震盪整理的格局。

根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.12%，主要亞幣中韓元相對強勢，升值 0.22%、日元微幅升值 0.03%、人民幣貶值 0.37%、新台幣貶值 0.12% 作收。