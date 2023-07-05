〈德微轉型IDM〉拿下關鍵門票 扮演集團中國銷售要角

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (5) 日召開重訊記者會，董事長張恩傑表示，此次併購達爾 6 吋廠後，將取得客製化產品的技術，正式拿下 IDM 門票，達爾集團 (DIOD-US) 全球營運長虞凱行也指出，德微在中國銷售較有優勢。

張恩傑表示，台灣在功率元器件領域較弱勢，與中國廠商的定位也不大一樣，中國主要深耕單一型號大量生產，台灣產品則傾向客製化，因此若沒有晶圓廠，很難進入客製化領域，此次併購就是拿到一張門票。

張恩傑看好，德微取得達爾基隆晶圓廠後，不僅可以做二極體，也可以做如 MOSFET 這類較缺貨的產品，為未來打下基礎；基隆晶圓廠目前涵蓋 4 吋 / 6 吋，未來將升級為 6 吋，且因為德微旗下亞昕現今多為 5 吋，6 吋產線就顯著大於 5 吋。

虞凱行也補充，達爾集團進行併購案一定優先考慮綜效，過去十多年把德微當成重要戰略夥伴，德微也從封裝代工廠整合到晶圓代工，現在更進入汽車電子等領域。

細分產品，基隆晶圓廠目前有 TVS 等分離元件，未來會將兩座晶圓廠整併為一座，用於減少固定成本，同時投資 6 吋技術，拉升到高階晶圓領域，為德微成為 IDM 廠後很好的資源。

針對未來德微與集團如何分工，張恩傑坦言，市場非常大、供應商也不會只有達爾，因此不會是公司的困擾，如現階段美中貿易戰，達爾品牌在中國比較不是那麼好推廣，因此會選擇使用德微，大致以中國、非中國區分。