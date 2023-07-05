盤後速報 - 太醫(4126)下週(7月12日)除息4.2元，預估參考價84.1元

太醫(4126-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(7月5日)收盤價88.30元計算，預估參考價為84.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

太醫(4126-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種醫療器材製造、加工、買賣。醫療氣體用儀器、儀表、設備之製造、按裝、施工及買賣。醫療用中央氣體工程及其他系統設計、維修保養、承裝工程。近5日股價上漲3.16%，櫃買指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/12 88.30 4.2 4.76% 0.0
2022/07/06 70.0 4.5 6.43% 0.0
2021/10/06 71.8 4.2 5.85% 0.0
2020/08/03 91.1 4.0 4.39% 0.9975
2019/07/04 79.3 3.2 4.04% 0.0

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