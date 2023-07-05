盤後速報 - 太醫(4126)下週(7月12日)除息4.2元，預估參考價84.1元

太醫(4126-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(7月5日)收盤價88.30元計算，預估參考價為84.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
太醫(4126-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種醫療器材製造、加工、買賣。醫療氣體用儀器、儀表、設備之製造、按裝、施工及買賣。醫療用中央氣體工程及其他系統設計、維修保養、承裝工程。近5日股價上漲3.16%，櫃買指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/12
|88.30
|4.2
|4.76%
|0.0
|2022/07/06
|70.0
|4.5
|6.43%
|0.0
|2021/10/06
|71.8
|4.2
|5.85%
|0.0
|2020/08/03
|91.1
|4.0
|4.39%
|0.9975
|2019/07/04
|79.3
|3.2
|4.04%
|0.0
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