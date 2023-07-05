大立光6月營收26.96億元月增2.6% 7月動能可望轉強

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%，由於 7 月起進入手機年度旗艦機光學元件拉貨旺季，法人預估營收動能將轉強；同時，大立光將在 7 月 13 日召開法說會，公佈第二季財報，並釋出下半年展望。

大立光 2023 年 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%；第二季營收爲 81.94 億元，爲 39 季以來低點，季減 10.31%，年減 15.3%；前 6 月營收 173.3 億元，年減 12.51%。

從大立光 6 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光執行長林恩平在 6 月 7 日股東會後指出，2023 年除導入潛望式鏡頭，拉高望遠變焦倍數外，已有客戶加速導入玻璃加塑膠片（G+P）的混合式鏡頭，主要考量在於配合手機薄型設計，壓低鏡頭高度，預期今年底有機會開始出貨。

大立光首季營收 91.36 億元，毛利率 49.39%，季減 6.5 個百分點，年減 3.99 個百分點，稅後純益 32.89 億元，季減 18.27%，年減 40.34%，每股純益爲 24.64 元。