〈陸港盤後〉 中國6月財新服務業PMI降至53.9 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數週三（5 日）收盤同步走低，滬指跌 0.69%，利空是中國 6 月服務業景氣連續第六個月高於臨界點，但擴張步伐放緩，顯示中國經濟疫後關鍵復甦動能正在減弱，投資人也在等待美國聯準會（Fed）公布 6 月會議紀要。

滬指週三收盤跌 0.69% 報 3,222.95 點，深成指跌 0.91% 報 11,029.3 點，創業板指跌 0.91% 報 2,212.42 點；兩市成交額合計人民幣 8,678 億元，「北向資金」淨流出 40.35 億元。

釀酒、汽車類股大跌，食品飲料、旅遊餐飲、半導體、建材、家電、金融等族群同步走低，燃氣、煤炭、鋼鐵、地產等類股逆勢走高。

香港恒生指數週三收盤大跌 1.57%，恒生科技指數重挫 1.42%。

據《財新網》週三報導，6 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 53.9，較 5 月回落 3.2 個百分點，降至 1 月以來最低水準，且不如經濟學家原估的 56.2。數據大於 50 代表景氣擴張。

6 月財新製造業 PMI 為 50.5，較 5 月小幅下降 0.4 個百分點。兩大行業景氣降溫，拖累當月財新中國綜合 PMI 下降 3.1 個百分點至 52.5，顯示企業生產經營仍延續擴張趨勢，但動能減弱。

上述走勢與國家統計局 PMI 不同調。官方 6 月製造業 PMI 為 49.0，較 5 月回升 0.2 個百分點，連續三個月處於萎縮區間；服務業 PMI 為 52.8，較 5 月降 1.0 個百分點。5 月綜合 PMI 則降 0.6 個百分點至 52.3。

6 月財新服務業 PMI 下降，顯示在年輕人失業率上升和收入展望黯淡的情況下，消費者減少旅行、餐飲等服務支出，今年來中國「K 型經濟復甦」的強勁動力正在失去動力。 這項數據可能會引發更多呼籲，要求政府提出更多措施，以刺激經濟成長。

仲量聯行首席經濟學家龐溟說：「『穩就業』的壓力越來越大。政府已經提出的措施，主要集中在為經濟成長托底， 但在市場需求和信心尚未明顯回升的情況下，我們需要更全面、規模更大、比預期更大的政策支持。」

此外，投資人也在等待 Fed 6 月會議紀錄。Fed 將在台北時間週四凌晨 2 時發布會議紀要，投資人可忘藉此了解央行官員選擇暫停升息的理由。

《彭博》首席美國經濟學家 Stuart Paul 說：「由於通膨風險仍偏上行，我們預料 Fed 在 7 月會議前的溝通，會繼續釋出鷹派言論。」