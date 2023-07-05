Gogolook承銷價215元 7/13創新板掛牌上市

Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 作為首家創新板新經濟軟體公司，初次上市股票詢價圈購踴躍，在元大證券辦理下超額認購，以 215 元的承銷價完成詢價圈購，承銷期間預估在 7 月 6 日至 10 日進行，7 月 13 日於證交所創新板掛牌上市。

Gogolook 初次上市股票承銷案由元大證辦理，採 100% 詢價圈購方式，由於投資人超額認購，最終承銷價訂為 215 元。

Gogolook 是全球數位防詐和風險管理服務的領導業者，打造一系列信任科技 (TrustTech) 解決方案，已布局台灣、日本、泰國、馬來西亞、香港和巴西等市場。

Gogolook 甫公布新任董事陣容，除了董事長由共同創辦人暨董事長鄭勝丰連任，共同創辦人暨執行長郭建甫續任一般董事，穩懋 (3105-TW) 董事暨總管理處總經理陳舜平以法人代表身份續任一般董事，而前外資投行首席分析師暨董事總經理、現任科克蘭資本董事長楊應超則為新任一般董事。

而資安權威葉奇鑫律師、前國家通訊傳播委員會 (NCC) 主委詹婷怡、金融科技專家歐久菁擔綱首任獨立董事。

Gogolook 營運主軸在打造不同應用場景的信任賦能科技，現為全球防詐聯盟 GASA 創始會員，並與台灣警政署刑事局、韓國金融監督院、泰國警政、日本福岡市政府、馬來西亞皇家警察與州政府共同防範詐騙問題，以東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫為基礎，致力創造零詐騙環境。

Gogolook 旗下服務包含陌生來電辨識軟體 Whoscall、個人金融商品比較平台袋鼠金融 Roo.Cash、可疑訊息查證機器人美玉姨，以及企業風險管理服務數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務和號碼辨識串接服務等。