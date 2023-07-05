AI投資熱潮 帶動中國重押TMT共同基金大漲

人工智慧（AI）主題投資熱潮，中國一些重押 TMT（科技、媒體、電信）領域的共同基金，在上半年取得超額收益。

今年上半年，ChatGPT 大模型的廣泛應用，讓 TMT 在二級市場大熱了一陣。東方財富 Choice 的數據顯示，截至 6 月 30 日，以申萬一級行業為例，上半年電信、媒體、電腦指數的漲幅位居前三名，分別達到 50.66%、42.76%、27.57%。

受益於行業整體上漲，上半年股票型 ETF 的表現超越市場所有基金，三檔遊戲主題 ETF 上半年淨值漲幅均超過 90%，多檔雲端運算、AI 主題的 ETF 漲幅超過 30%。相較下，同期上證指數的漲幅為 3.65%。

AI 蔚為風潮，眾多業界人士認為，有人是短期炒作，也有人看好未來長期趨勢。

據《國際金融報》報導，貝萊德智庫全球首席投資策略師李薇認為，在總體宏觀環境不太被看好的大環境下，長期趨勢對投資更加重要，而 AI 是一個具有長期趨勢的行業。

李薇表示，AI 的預期已經看到幾十年後了，而 ChatGPT 是催化劑。雖然 AI 的市場價格已經漲了不少，但李薇依舊非常看好這個行業將來的利潤，所以目前價格不算特別高。

「長期預期和短期熱炒並不對立。」排排網財富研究員隋東則說，AI 是產業發展中長期大趨勢，部分公司股價已經提前反應長期業績，但仍有部分公司未來會隨 AI 產業的發展而發展。

不過，隋東認為，當前企業面臨中報業績考核，部分投資人退場觀望，加上部分品種漲幅較大，短期內 AI 主題缺乏新事件刺激。

天朗資產總經理陳建德也認為，上半年 AI 行業的炒作，是基於對行業廣闊發展空間的長期預期，同時也有短期充分熱炒。

「長期預期是指在可以預計的未來時間裡，這個行業非常有可能快速發展，並向工作生活中的很多方面滲透使用，未來的行業發展空間非常大。短期的充分熱炒是指短期內，這些行業裡的很多公司的業績並不能夠馬上兌現，短期炒作後很多個股的估值水準也較高。」陳建德說。