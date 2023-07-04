〈陸港盤後〉 北京管制半導體材料出口 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數週二（4 日）收盤同步走高，滬指漲 0.07%，中國政府宣布，8 月起將管制鎵、鍺等關鍵半導體材料出口，凸顯美中科技戰升級，激勵金屬製造商股價飆漲。

滬指週二收盤漲 0.07% 報 3,245.35 點，深成指漲 0.35% 報 11,130.3 點，創業板指漲 0.2% 報 2,232.75 點；兩市成交額合計人民幣 9,293 億元，「北向資金」淨賣出 19.5 億元。

香港恒生指數週二收盤漲 0.57%，恒生科技指數漲 0.5%。

雲南鍺業 (002428-CN) 股價週二收盤暴漲 10%，攻上漲停，馳宏鋅鍺 (600497-CN) 勁揚逾 6%，株冶集團 (600961-CN) 大漲 2.44%，羅平鋅電 (002114-CN) 的漲幅也達到 4.22%。

中國商務部與海關總署週一公布鎵、鍺相關物項出口管制措施，表示滿足相關特性的物項，出口商未經許可，不得出口。這項措施定 8 月 1 日正式上路。

公告顯示，鎵相關物項包括金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，鍺相關物項則包含金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等。出口商應按相關規定辦理出口許可手續，透過省級商務主管部門向商務部提出申請，商務部自收到出口申請文件日起展開審查，或會同有關部門進行審查，並在法定時限內做出准予或不予許可決定。

分析師指出，中國政府可能會嚴格控制鎵、鍺的產量與出口量，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現重大變化，且相關產品可能漲價。

Recon Analytics LLC 分析師 Roger Entner 表示，此舉對科技業的影響，取決於現有設備庫存量，北京更多的是在未來一年展示肌肉。Entner 說：「如果再拖下去，價格就會漲。」

分析師並指出，北京選在美國財政部長葉倫訪中前夕出手，藉此增加協商籌碼的意味濃厚。中國外交部發言人毛寧對此在週二表示，中國始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制是國際通行做法，不針對任何特定國家。