可以用人民幣買港股了！香港交易所正式啟動「港幣-人民幣」雙櫃台模式

香港交易所周一（19 日）正式推出「港幣 - 人民幣」雙櫃台模式，為發行人和投資人提供港幣和人民幣計價股票的選擇，代表投資人可用人民幣直接買港股了，目前已獲批的雙櫃台證券共 24 檔。

在雙櫃台交易模式下，同一家上市公司的股票，可以用港幣計價，也可以用人民幣計價。合格投資人可用港幣交易，也可用人民幣交易，這意味著周一起投資人可以用人民幣直接買港股了。

據《證券時報》報導，目前已獲批的雙櫃台證券共 24 檔，涵蓋比亞迪 (01211-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、百度 (09888-HK) 等重量級企業，其港幣櫃台成交佔香港市場日均成交量的比率，約 40%。符合資格的雙櫃台莊家共九家。

上述計畫初期僅適用於離岸資金，當局未來計劃透過「南向通」擴大到中國投資人。

在交易所互動易平台，不少 A 股上市公司被問及「人民幣 - 港幣雙櫃台交易」對公司的影響。作為兩地金融科技公司，四方精創表示，相信新的雙櫃台交易模式，能提高跨境人民幣與離岸人民幣交易量，促進香港整個投資與財富管理市場的發展，進而帶動公司業務。

中國華夏基金投資策略師 Ding Wenjie 說，投資人不希望投資組合面臨匯率風險，中國投資人將有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避這種風險。在某種程度上，它會吸引更多投資人，並提高香港市場成交額。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁認為，在雙櫃台模式下，發行人能夠為投資人提供人民幣計價股票的選擇，促進人民幣在港股交易中的使用，開拓人民幣流通渠道。未來會有更多人民幣資產在香港定價，為人民幣國際化打下良好基礎。未來如果人民幣交易櫃台接入「港股通」，更有助於投資人降低匯率波動風險。

中金公司則說：「雙櫃台模式以港股人民幣計價為起點，促進人民幣在港股交易中的使用，未來逐步擴大至更大股票和產品範圍（如衍生品或融資活動），甚至更廣投資人群體，都將為推動人民幣國際化打下基礎，也有助於防範和對沖潛在的地緣局勢的變化和不確定性。」

以下是港交所的「港幣 - 人民幣」雙櫃台模式網頁連結：

https://www.hkex.com.hk/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/HKD-RMB-Dual-Counter-Model?sc_lang=zh-HK