北京管制半導體材料出口 中國學者：對等反制

中國政府宣布，8 月起將管制鎵、鍺等關鍵半導體材料出口，凸顯美中科技戰升級，中國學者表示，此舉可釐清這些關鍵金屬出口的最終用戶和用途，以降低國安風險，且在美國打壓中國高科技的背景下，中國出口管制或許意味著對等反制。

中國商務部與海關總署周一（3 日）公布鎵、鍺相關物項出口管制措施，表示滿足相關特性的物項，出口商未經許可，不得出口。這項措施定 8 月 1 日正式上路。

公告顯示，鎵相關物項包括金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，鍺相關物項則包含金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等。出口商應按相關規定辦理出口許可手續，透過省級商務主管部門向商務部提出申請，商務部自收到出口申請文件日起展開審查，或會同有關部門進行審查，並在法定時限內做出准予或不予許可決定。

據《環球時報》報導，中國是全球最大金屬鎵供應國，主要供應美國、歐盟、日本、南韓等發達經濟體，但中國鎵產業一直處於出口初級產品、進口核心技術深加工產品的尷尬境地。

鍺作為另一種關鍵金屬，也被多國列入重要戰略資源。東方財富證券發布的報告顯示，鍺常被應用於紅外光學、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫藥等高新技術領域。未來在晶片、太陽能電池、生物科技及武器製造中具有極重要潛在價值。

分析師指出，中國政府可能會嚴格控制鎵、鍺的產量與出口量，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現重大變化，且相關產品可能漲價。

Recon Analytics LLC 分析師 Roger Entner 表示，此舉對科技業的影響，取決於現有設備庫存量，北京更多的是在未來一年展示肌肉。Entner 說：「如果再拖下去，價格就會漲。」

分析師並指出，北京選在美國財政部長葉倫訪中前夕出手，藉此增加協商籌碼的意味濃厚。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英則表示，在複雜地緣政治環境下，關鍵礦產資源扼守戰略性新興產業發展咽喉，因而成為大國博弈的新戰場。

陳鳳英說，國際上很多稀有關鍵金屬都是由中國供應，那麼為什麼中國供應給西方國家，西方國家製成晶片後，反過來「卡中國的脖子」呢？陳鳳英認為，中方實施出口管制，或是一種對等反制，也是維護國家安全和利益的一種做法。

陳鳳英表示，近年美國政府為打壓中國高科技，在全球拉攏盟友，建立小院高牆，脫鉤斷鏈。而日本和荷蘭在美國脅迫下，先後加強對中國的半導體出口管制。