鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至6.36元，預估目標價為195元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.36元，其中最高估值12.84元，最低估值5.48元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 12.84 10.15 12.4
最低值 5.48 7.1 8.36
平均值 7.15 8.02 9.79
中位數 6.36 7.75 9.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 22,049,700 24,950,320 28,202,190
最低值 20,870,000 22,800,000 24,851,000
平均值 21,501,700 23,594,760 25,874,060
中位數 21,471,000 23,450,620 25,221,530

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 2.68 6.07 5.64 5.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		 19,513,836 19,861,133 19,679,455 23,156,921

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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