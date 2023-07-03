鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至6.36元，預估目標價為195元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.36元，其中最高估值12.84元，最低估值5.48元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.84
|10.15
|12.4
|最低值
|5.48
|7.1
|8.36
|平均值
|7.15
|8.02
|9.79
|中位數
|6.36
|7.75
|9.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,049,700
|24,950,320
|28,202,190
|最低值
|20,870,000
|22,800,000
|24,851,000
|平均值
|21,501,700
|23,594,760
|25,874,060
|中位數
|21,471,000
|23,450,620
|25,221,530
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
最新相關新聞
- 大盤量縮小漲 生技次族群多點開花
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.04%報144.0元，成交129張
- 盤後速報 - 美食-KY(2723)次交易(16)日除息2.5元，參考價151.5元
- 〈台股盤中〉「體感下跌」輪動 挑戰萬七之際1200檔個股走弱
- 盤後速報 - 美食-KY(2723)下週(6月16日)除息2.5元，預估參考價159.5元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。