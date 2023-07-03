【量大強漲股整理】台股站回萬七，AI、能源股噴出後，下一個接棒的網通股該留意誰??

美 5 月「個人消費支出 (PCE) 物價指數」顯示，5 月 PCE 物價指數僅較 4 月上升 0.1%，符合市場預期，前值為 0.4%，年增 3.8%，年增率低於 4 月的 4.3%，創 2021 年 4 月以來新低，增幅低於預期，有利於通膨的降溫，上週五美股指數全面反彈收高，讓端午節連假後拉回失守 17000 點的台股鬆了一口氣，台股今日開高走高，大漲 168.66 點，收在 17084.2 點，成交量擴大至 3320 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 17.26 億元；投信賣超 7.98 億元；自營商買超 132.03 億元，三大法人合計買超 106.78 億元。

電子五哥、海運雙雄、電源、網通等族群強勢走強，帶動台股大漲，站上 17000 點大關，收復 5 日線並站回月線，有利於未來向上，資金回到業績股，Q3 漸入電子傳統旺季，只要庫存回到健康水位，業績就能維持成長。

近期台股漲多後進行修正，今日價量齊揚，順利站回均線之上後，有利於未來的表現，而且美國經濟數據表現仍佳，有利台股中長期多頭格局延續，建議拉回找買點。

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