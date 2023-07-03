退休後錢恐不夠用 調查：僅3成台灣人有信心可達成退休目標 低於亞洲平均值

根據宏利投資管理調查，台灣人預計平均每月需要 4 萬 8268 元來維持較舒適的退休生活，比目前的平均月收入 4 萬 7977 元還要高，其中台灣只有 30% 的受訪者表示有信心可達成退休的目標，低於亞洲平均值 41%。

也因為擔憂退休後錢不夠用，52% 受訪者會在退休後繼續工作，其中有 3 分之 1 的受訪者認為，無法累積足夠的資產是造成無法退休的關鍵原因。

進一步分析民眾「退而不休」的原因，超過 25% 的人是為了支撐家庭生計，41% 的受訪者則是為了子女，因此選擇在退休後繼續工作，維持穩定收入來源。

調查指出，24% 的人正為父母及子女的花費進行儲蓄和投資，而為人父母者，有 65% 的人已開始為了子女未來的財務狀況進行投資和儲蓄，調查發現，比起自身的退休，有 69% 的父母對未來子女的財務狀況更為擔憂。

調查也發現，台灣受訪者注重長期的財務健全，也因此將財富累積 (51%)、財務獨立 (46%) 以及退休 (42%) 列為儲蓄和投資的三大目標，以年齡來看，台灣民眾相對有憂患意識，平均 30 歲左右就開始規劃退休儲蓄，早於亞洲其他地方的投資人。

調查顯示，台灣受訪者平均將 42% 的資產分配在現金及銀行存款，但隨著通膨上升、低利率環境的影響，現金及存款資產的價值將隨著時間而被侵蝕；另有 21% 民眾將資產分配在股票及債券上，至於被視為投資多元化的共同基金，平均配置比重約占整體資產的 5%。