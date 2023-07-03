〈陸港盤後〉 新能源車族群大漲 A股、港股聯袂上攻

中國 A 股市場三大指數周一（3 日）收盤同步走高，滬指漲 1.31%，香港恒生科技指數勁漲逾 3%，6 月交車量報喜，激勵新能源車族群大漲，最新數據顯示中國 6 月製造業景氣仍高於臨界點，且美國財長葉倫本周將訪問北京。

滬指周一收盤漲 1.31% 報 3,243.98 點，深成指漲 0.59% 報 11,091.56 點，創業板指漲 0.6% 報 2,228.21 點；兩市成交額合計人民幣 1.0246 兆元，「北向資金」淨流入 26.85 億元。

香港恒生指數周一收盤勁漲 2.06%，恒生科技指數勁揚 3.66%。小鵬股價飆漲逾 16%，理想狂飆逾 8%，比亞迪的漲幅也超過 4%。

小鵬在 7 月 1 日表示，6 月小鵬共交付新車 8,620 輛，較 5 月增長 15%，連續第五個月正成長，其中 P7 車型總交車量較前月增長 17%。小鵬第 2 季累計交付新車 23,205 輛，較第 1 季激增 27%。

理想近日也公布 6 月交車數據，共計交付新車 32,575 輛，月度交車量首次突破 3 萬輛，較一年前暴增 150.1%。今年第 2 季，理想累計交付量達到 86,533 輛，年增 201.6%。

比亞迪周日則表示，6 月銷量達到 25.3 萬輛，單月銷量首次突破 25 萬大關，且上半年新車銷量為 125.56 萬輛，已經達到去年全年銷量的 2/3。

此外，美國國務卿布林肯前腳剛走，美國財政部就在周日晚間宣布，葉倫將在周四訪問北京，將拜會中國高階官員，討論如何管控兩國關係，凸顯拜登政府努力恢復美中溝通管道。

中國財政部也在周一發布公告，但只有寥寥數語：「經中美雙方商定，美財政部部長葉倫將於 7 月 6 日至 9 日訪華」。中國外交部發言人汪文斌也僅表示，中美就各層級對話與交往保持著溝通。

最新數據則顯示，中國 6 月製造業景氣仍高於臨界點，但擴張速度放緩，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心持續回落。

據《財新網》周一報導，6 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 50.5，較 5 月降 0.4 個百分點，連續兩個月處於擴張區間。

投資人也在評估中國人民銀行副總裁潘功勝接任央行黨委書記的意涵，此舉可能意味目前政策不會出現重大轉變。