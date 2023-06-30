傳美方將向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統 可能扭轉俄烏戰局

《華爾街日報》獨家報導，有來自美國和歐洲的高層表示，美國即將批准向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統 (ATACMS)，這可能會扭轉烏克蘭對抗俄羅斯的戰局，並使得局勢對美國更有利。

報導指出，美國總統拜登先前並未批准向烏克蘭提供此款導彈系統，部分原因是有美國高層擔憂烏克蘭恐利用該導彈攻擊俄羅斯領土，進而使衝突升級成西方與俄羅斯的大規模戰爭。

如今，有跡象表明，白宮已經意識到，需在未來幾週內加大對烏克蘭軍事行動的支持度，而相關決定正等待最高層批准。美官員們稱，考量到俄羅斯內部局勢變化，如今是美國催油門的時候了。

陸軍戰術導彈系統的射程約為 190 英里 (約 305 公里)，能夠由「海馬斯」高機動性多管火箭系統發射，射程足以使烏克蘭軍隊打擊到前線後方的目標俄羅斯。

烏克蘭一名高級國防官員在接受採訪時也表示，烏克蘭近幾週得到了積極的反饋，顯示美國當局已經在提供陸軍戰術導彈系統的議題上做出讓步。

而據另外一個美國網站專欄報導指出，五角大樓發言人萊德 29 日對媒體表示，「我沒有任何陸軍戰術導彈系統相關的消息要宣布，也不知道任何與陸軍戰術導彈系統相關且即將做出的決定」。

另外，據美國有線電視新聞網 (CNN)29 日報導，多名知情人士表示，美國當局正計劃向烏克蘭提供能夠由「海馬斯」高機動性多管火箭系統和 155 毫米榴彈砲發射的裝箱彈藥，預計白宮很快將會做出決定。