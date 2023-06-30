〈能源盤後〉美原油供應大降 支撐原油連2漲 但遭全球央行鷹派言論抑制漲幅

原油期貨周四 (29 日) 收高，延續前一日漲勢。前一日美國官方數據顯示，美國上周國內原油庫存減少近 1000 萬桶。

然而，分析師表示，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和其他全球央行行長周三強硬的言論持續限制漲幅，他們認為有必要持續收緊貨幣政策以降低通膨。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 30 美分或 0.4%，收每桶 60.86 美元，根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨本月迄今已上漲 2.6%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 31 美分或 0.4%，報每桶 74.34 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 27 美分或 0.4%，報每桶 75.51 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.6%%，收每加侖 2.62 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.42 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 2.70 美元。

市場驅動力

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/23 止) 美國商業原油庫存減少 960 萬桶，激勵當日 WTI 原油收高 %，Brent 原油收高 2.5%。此外，

EIA 報告顯示，汽油和餾分油庫存上周分別增加 60 萬桶和 10 萬桶。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，在 EIA 報告上周原油供應下降後，油價穩定在 2023 年低點附近的支撐位。在供應方面，市場廣泛認為，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 進一步削減產量配額的能力已「達到極限」，因此交易員將注意力集中在需求上。

「儘管如此，由於通膨擔憂情緒持續，且 Fed 發表鷹派言論，在此背景下，原油價格漲幅一直不大。」ING 分析師報告寫道。(升息恐提升經濟衰退的可能性，而經濟衰退可能削弱能源需求。)

Richey 表示，EIA 的報告顯示，汽油供應量 4 周移動平均線升至 2021 年 11 月以來的最高水準，汽油供應量可作為需求代理。他指出，強勁的消費者需求趨勢是 WTI 石油近幾周沒有跌至創 2023 年新低的原因之一

鮑爾周三出席歐洲央行貨幣政策論壇，在小組討論時重申，Fed 絕大多數官員預期，今年將再升息兩次各 1 碼。他也淡化「Fed 轉向每隔一次會議就升息」的觀點，稱他「根本不考慮取消連續會議」。

油價周五結束後可望月線上升，但本季迄今仍走低。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (6/23 止) 國內天然氣庫存供應增加 760 億立方英呎，略低於分析師預期，令天然氣期貨價格上漲，收復前一日跌逾 4% 的部分失土。

根據 S&P Global Commodity Insights 的調查，分析師預計庫存平均增加 830 億立方英呎。