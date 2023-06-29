〈能源盤後〉美庫存減少近1000萬桶 WTI油價收登1周高點

原油期貨周三 (28 日) 上漲，WTI 原油價格收登 1 周最高點，係因官方數據顯示，美國上周國內原油庫存減少近 1000 萬桶，但國內汽油和餾分油供應意外增加。

周二油價下跌，已吐回俄羅斯瓦格納集團短暫叛變帶來的小漲幅。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.86 美元或近 2.8%，收每桶 69.56 美元，為最近月 WTI 期貨自 6 月 21 日以來最高收盤價。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.77 美元或近 2.5%，報每桶 74.03 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.73 美元或 2.4%，報每桶 74.24 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 2.60 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.41 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大跌 5.8%，收每百萬 Btu 2.60 美元，為一周來最低收盤價。該期貨今日收盤到期。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/23 止) 美國商業原油庫存減少 960 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存減少 480 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 240 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油供應減少「主要反映了出口走強，儘管美國煉油活動繼續違反季節性地減少。」

EIA 報告顯示，汽油和餾分油庫存上周分別增加 60 萬桶和 10 萬桶。分析師此前預期，上周汽油庫存減少 100 萬桶，餾分油增加 90 萬桶。

EIA 稱，與此同時，紐約商品交易所 (Nymex) 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 120 萬桶。另外，戰略石油儲備 (SPR) 庫存減少 140 萬桶

DTN 的 Vincent 表示，過去 6 周 Brent 原油和 WTI 原油之間的價差不斷擴大，市場開始將此點視為「美國原油出口的復甦」，意味美國原油出口在經歷過去幾個月下滑後再次走高。

Vincent 認為，全球對美國含硫石油的需求不斷增長，係因沙烏地阿拉伯宣布減產並提高官方售價 (OSP) 後，「很大程度上將自己擠出市場。」

其他市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周三表示，這是在很小範圍內的多空交戰，是「經濟衰退 vs 供應失衡」。

他表示，交易員試圖根據「表明將供應過剩」的價格結構來決定經濟是否會陷入衰退，而非今年稍晚將供應緊繃的可能性。他補充，市場對央行領導人的評論非常敏感。

Flynn 指出，在供應方面，美國釋出 SPR 計畫只剩下最後一次，且沙烏地阿拉伯每日自願多減產 100 萬桶的承諾將於 7 月 1 日生效，「傳言稱沙烏地阿拉伯打算將每日多減產 100 萬桶的舉措變成長期做法，可能讓 7 月初原油價格發出絢爛煙火。」

雖然俄羅斯瓦格納集團叛變，但油價周一僅小漲，因該行動相當短暫，投資人大致上不受影響，周二油價即因經濟前景依舊令人擔憂而走跌。歐洲央行上周一連串升息活動，引發市場擔憂該地區經濟衰退。

斯巴達資本 (Spartan Capital) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，由於歐元區、英國和中國幾乎沒有增長，需求前景短期內將繼續壓低現貨價格，「現貨 [WTI] 價格如今可能重新測試 68 美元水準，倘若跌破該價位，油價預計將降至 65 美元。」他寫道。