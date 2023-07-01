〈能源盤後〉原油收高 Brent油價今年月線首度上升 但季線仍第四度下降

原油期貨周五 (30 日) 收高，Brent 原油期貨價個今年首次月線上升，但仍創第四度季線下降。今年迄今，對經濟前景和能源需求的擔憂情緒促使 WTI 原油和 Brent 原油價格下跌。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 78 美分或 1.1%，收每桶 70.64 美元，根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨本月上漲 3.8%，但本季下跌約 6.7%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 56 美分或近 0.8%，報每桶 74.90 美元，本月上漲 3.1%，但本季下跌約 6.1%。該期貨今日收盤屆期。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 90 美分或 1.2%，報每桶 75.41 美元，今日收盤後轉為最近月期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%%，收每加侖 2.63 美元，本月上漲 2.9%。該期貨今日收盤屆期。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.4%，收每加侖 2.45 美元，本月上漲近 8.4%。該期貨今日收盤屆期。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.6%，收每百萬 Btu 2.80 美元，本月上漲 23% 以上，季線上升 26% 以上，但本周收低 1.6%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 總經理 Manish Raj 認為，美國經濟處於「大眾預期到來但尚未到來」之際，但油價已反映了經濟衰退會造成的跌價。隨著美國 GDP 數據繼續強勁，油價月線上升，顯示「經濟衰退的悲觀情緒有所減弱，可能有利於軟著陸。」

石油期貨價格月線上升，但 WTI 原油期貨價格連續兩季下降，本季跌幅近 7%，而 Brent 連續四季下降，本季跌逾 6%。

Sevens Report Research 周五分析報告指出，石油如同大多數資產，目前也受經濟影響，倘若發生軟著陸 (甚至不著陸)，那麼將有利推動石油和其他工業大宗商品，以及國家供應過剩的擔憂。

「如果今年下半年硬著陸的可能性更大，那麼考慮到供應過剩的擔憂，石油大幅下跌並非不可能。尤其因為俄羅斯正盡其所能地開採員由以資助戰爭。」

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Michael Tran 周五研究報告寫道，展望未來，未來 6 周將決定石油市場未來 6 個月的狀況。

他們指出，現貨市場已一整年表現不佳，但從理論上講，7 月應該供應緊繃。「沙烏地阿拉伯減產、煉油產能季節性恢復 (每日 200 萬桶已上)，以及領先指標中國強勁的原油進口，這些應該都是 7 月現貨市場趨緊的好兆頭。」

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 指出，下周將公布的美國數據包括製造業和服務業採購經理人 (PMI) 數據，以及 6 月的就業報告，但這些數據不太可能消除普遍存在的悲觀情緒。

她認為，如果製造業和服務業的情緒有所好轉，市場參與者只會將其解讀為「Fed 有更大控制空間」，這將導致石油需求減弱，「短期內不會，但中期石油需求減弱的可能性會增加。」