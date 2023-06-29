夏日電玩展7月中旬登場 桌遊、獨立遊戲平面圖公開

夏日電玩展 (SGS) 將在 7 月 14-16 日在圓山花博爭艷館登場，今 (29) 日公布桌遊區、獨立遊戲區平面圖，共有 25 家企業、工作室帶來超過 50 款桌遊，還有海內外 40 組獨立遊戲團隊展出跨平台的破 50 款精美作品。

另外，今年針對家機玩家打造 PS5 體驗區、任天堂 Switch 特區，將帶來多款首次開放玩家試玩的未上市新作，現場將有超過 10 款主機遊戲可盡情體驗。

SGS 桌由首次有需多新面孔參展，包括醫學系、人文社會學系學生組成的「醫起玩工作室」，帶來公視暢銷影集《和平歸來》聯名的《封願。封怨》，另外，「浮木文創」也展出首次亮相的原創作品《艋舺花巷》。

SGS 獨立遊戲區陣容堅強，有來自 5 個國家、40 組團隊展出逾 50 款作品，其中日本遊戲團隊 liica 帶來近期在網路上引發熱議的物理演算解謎遊戲《Q REMASTERED》與《Immune Simulator》，今年東京電玩展獲得獨立遊戲精選展品的 Millo Games 也將釋出全新關卡。

另外，近年來積極推廣本土 IP、並以《女鬼橋 開魂路》大獲成功的大宇資 (6111-TW)，將帶來萬眾矚目的系列遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》，現場便能搶先試玩。